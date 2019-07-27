Полиция разогнала сидящих на асфальте в Брюсовом переулке митингующих

Группа протестующих на несанкционированной акции в поддержку не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов организовала «сидячую забастовку» в Брюсовом переулке. Об этом сообщает телеканал «Дождь» и «Новая газета».

Телеканал показал в прямом эфире кадры, на которых были запечатлены несколько человек, которые сели на асфальт перед полицейским оцеплением. Затем сотрудники правоохранительных органов начали задерживать митингующих и разогнали сидящих на асфальте людей.

«В Брюсовом переулке началась вторая волна жестких оттеснений, ОМОН применяет дубинки и электрошокеры. Людей, сидящих на асфальте, разогнали», — пишет «Новая газета».

Во время оттеснения протестующих, женщине разбили голову, ее задержали, сообщил корреспондент РБК. Позднее стало известно, что речь идет о муниципальном депутате из района Хамовники Александре Парушиной. Ее спустя некоторое время отпустили, а протестующие принялись оказывать ей первую помощь — женщине перебинтовали голову.