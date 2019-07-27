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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Полиция разогнала сидящих на асфальте в Брюсовом переулке митингующих

Группа протестующих на несанкционированной акции в поддержку не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов организовала «сидячую забастовку» в Брюсовом переулке. Об этом сообщает телеканал «Дождь» и «Новая газета».

Телеканал показал в прямом эфире кадры, на которых были запечатлены несколько человек, которые сели на асфальт перед полицейским оцеплением. Затем сотрудники правоохранительных органов начали задерживать митингующих и разогнали сидящих на асфальте людей.

«В Брюсовом переулке началась вторая волна жестких оттеснений, ОМОН применяет дубинки и электрошокеры. Людей, сидящих на асфальте, разогнали», — пишет «Новая газета».

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Полиция вытеснила протестующих с Тверской улицы

Во время оттеснения протестующих, женщине разбили голову, ее задержали, сообщил корреспондент РБК.  Позднее стало известно, что речь идет о муниципальном депутате из района Хамовники Александре Парушиной. Ее спустя некоторое время отпустили, а протестующие принялись оказывать ей первую помощь — женщине перебинтовали голову.

Несанкционированная акция в поддержку кандидатов не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов началась в 14.00 по московскому времени возле здания столичной мэрии. Это мероприятие не было согласовано со столичными властями, которые призывали граждан не участвовать в нем. Участники митинга рассредоточились по нескольким улицам и переулкам в центре города, после чего полицейские начали задерживать протестующих. По последним данным «ОВД-Инфо», сотрудники правоохранительных органов задержали 435 человек. МВД сообщило о 295 задержанных.

Теги: митингующие, центр Москвы, полиция, разгон
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