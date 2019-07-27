Общество , 27 июл, 09:40
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Два человека пострадали при падении легкомоторного самолета на Украине
Легкомоторный самолет «Бекас» рухнул в Черновицкой области Украины, пострадали два человека (пилот и пассажир). Об этом пишет «Корреспондент.net» со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по ЧС.
Инцидент произошел в пятницу, 26 июля, вблизи села Погореловка Заставновского района. Двое пострадавших были госпитализированы.
В середине июля в Швеции при падении одномоторного самолета GA8 Airvan GippsAero, предназначенного для прыжков с парашютом, погибли девять человек.