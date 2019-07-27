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В Белграде заявили об отказе ЦАР признавать независимость Косово

Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште

Два человека пострадали при падении легкомоторного самолета на Украине

Более 40% россиян не заметили роста поддержки государством семей с детьми

В посольстве заявили о встрече с экипажем задержанного в КНДР судна

Опрос выявил готовность более 50% жителей Германии к сближению с Россией

Собянин перед акцией у мэрии заявил об опасности «попыток ультиматумов»

Горячий чай или холодное молоко: что можно и нельзя пить в жару

Ярмыш сообщила об обысках у нее и еще одного сотрудника ФБК

7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад

Трюдо заявил о планах Канады заключить торговую сделку с Великобританией

Недопущенная к выборам Галямина заявила об обыске у нее дома

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе