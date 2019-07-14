Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции

Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции

Девять человек, в том числе группа парашютистов, погибли в Швеции, после того как самолет упал недалеко от города Умео. Об этом сообщает The Local.

Самолет вылетел из аэропорта Умео в 13:30 в воскресенье и подал сигнал тревоги в 14:12, незадолго до падения, примерно в 2 км от Умео.

По данным издания, речь идет об одномоторном GA8 Airvan производства GippsAero. «Это самолет для прыжков с парашютом, и, похоже, что-то случилось сразу после взлета», — заявил представитель спасательной службы аэропорта.

В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек. Лайнер упал на северном побережье острова Оаху и загорелся.



