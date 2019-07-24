При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека

При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека

В Мексике при крушении двухмоторного самолета Piper PA-30 погибли четыре человека, сообщает канал Televisa.

Инцидент произошел в штате Чиуауа. Самолет, на борту которого находился пилот и трое пассажиров, упал на кукурузное поле вскоре после вылета из города Куаутемок. Самолет оказался полностью разрушен.

По данным прокуратуры штата, тела трех мужчин и одной женщины не опознаны. Причины произошедшего устанавливаются.

В мае в горах мексиканского штата Коауила разбился частный самолет Bombardier Challenger 601, летевший из Лас-Вегаса в Монтеррей. Находившиеся на борту 14 человек погибли.