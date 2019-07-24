При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,16 +0,07 EUR Бирж. 70,46 -0,28 Brent 63,10 -0,49% USD Нал. 63,86 62,54 EUR Нал. 71,39 69,98 USD ЦБ 63,13 +0,15 EUR ЦБ 70,64 -0,02 EUR/USD 1,1154 -0,0054 BTC/USD Бирж. 9 734,20 -111,60 IMOEX 2 701,06 +0,63% RTSI 1 345,48 +0,32% DJIA 27 349,19 +0,65% Nasdaq 8 251,40 +0,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Coca-Cola $56 (+3,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+6,06%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Coca-Cola $56 (+3,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+6,06%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 63,13 (+0,15) Quote, 23 июл, 12:22
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 70,64 (-0,02) Quote, 23 июл, 12:22
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба Бизнес, 09:11 Банки в Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты Экономика, 09:09 Китай выступил за полное уничтожение ядерного оружия Политика, 09:07 На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов Общество, 09:02 Суд арестовал имущество оператора свалки «Ядрово» Общество, 09:00 При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека Общество, 08:55 Без иерархии: гениальный специалист не обязан быть хорошим менеджером Pro, 08:52 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 08:50 Банк «Траст» подал иск в двум кипрским компаниям на 57 млрд руб. Бизнес, 08:42 Украинский боксер Усик посвятил стихотворение умершему после боя Дадашеву Спорт, 08:41 Храброе сердце: как справиться с тревогами и страхами Спецпроект РБК PINK, 08:26 Как ухаживать за качественной дорогой одеждой дома РБК и Philips, 08:20 От броу-бара до барбершопа: как выжить на салонном рынке в 2019 году Pro, 08:11 Пекин объяснил появление самолетов России и КНР над Японским морем Политика, 08:06
Общество ,  
0 
При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека

В Мексике при крушении двухмоторного самолета Piper PA-30 погибли четыре человека, сообщает канал Televisa.

Инцидент произошел в штате Чиуауа. Самолет, на борту которого находился пилот и трое пассажиров, упал на кукурузное поле вскоре после вылета из города Куаутемок. Самолет оказался полностью разрушен.

По данным прокуратуры штата, тела трех мужчин и одной женщины не опознаны. Причины произошедшего устанавливаются.

В мае в горах мексиканского штата Коауила разбился частный самолет Bombardier Challenger 601, летевший из Лас-Вегаса в Монтеррей. Находившиеся на борту 14 человек погибли.

Теги: Мексика, Самолет
Материалы по теме
Ливийский самолет совершил вынужденную посадку в Тунисе
Политика
В Канаде при падении небольшого самолета погиб человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter