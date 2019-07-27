Трюдо заявил о планах Канады заключить торговую сделку с Великобританией

Канада будет работать с Великобританией с целью перехода к соглашению о свободной торговле между странами. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил в ходе телефонного разговора с британским коллегой Борисом Джонсоном, сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что стороны подтвердили готовность к постепенному переходу к торговому сотрудничеству после окончания выхода Великобритании из Евросоюза.

Джастин Трюдо также подчеркнул, что Канада готова работать с Великобританией в сфере международной торговли, прав человека, отношений с КНР и безопасности Киева. Оба премьера ожидают встречи друг с другом на саммите G7 в Биаррице, говорится в сообщении.

Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании в среду, 24 июля, сменив на этом посту Терезу Мэй. Он уже назначил четырех ключевых министров — финансов, внутренних дел, главу британского МИДа и главу Минобороны.