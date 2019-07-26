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Alphabet $1 385 (+11,23%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,11%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Лавров предостерег США от вывода ударных средств ПРО в космос

Размещение в космосе ударных средств ПРО США приведет к новому витку гонки вооружений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран БРИКС, передает ТАСС.

«Россия совместно с КНР давно уже представила на конференции по разоружению в Женеве проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве», — напомнил он.

По словам министра, угрозу для международной безопасности также представляет наращивание некоторыми странами военных бюджетов и развал архитектуры поддержания стратегической стабильности.

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В качестве примера Лавров привел ситуацию с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также напряженную обстановку вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам министра, Москва предложила продлить ДСНВ, однако ответа из Вашингтона не получила.

Пентагон анонсировал размещение своих систем перехвата ракет в космосе в середине января. В конце апреля США начали размещать в космосе средства ПРО, которые способны наносить превентивные удары по объектам России и Китая, а также любой другой страны.

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В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении соглашения. В июле президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке ДРСМД.

ДСНВ между Москвой и Вашингтоном вступил в силу в 2011 году. Соглашение подразумевало сокращение ядерных боевых зарядов до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700 единиц. Действие договора истекает в 2021 году.

Теги: Сергей Лавров, предостережение, ПРО США, космос
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