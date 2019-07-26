Лавров предостерег США от вывода ударных средств ПРО в космос

Лавров предостерег США от вывода ударных средств ПРО в космос

Размещение в космосе ударных средств ПРО США приведет к новому витку гонки вооружений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел стран БРИКС, передает ТАСС.

«Россия совместно с КНР давно уже представила на конференции по разоружению в Женеве проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве», — напомнил он.

По словам министра, угрозу для международной безопасности также представляет наращивание некоторыми странами военных бюджетов и развал архитектуры поддержания стратегической стабильности.

В качестве примера Лавров привел ситуацию с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также напряженную обстановку вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам министра, Москва предложила продлить ДСНВ, однако ответа из Вашингтона не получила.