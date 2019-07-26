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Alphabet $1 385 (+10,68%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,34%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь

Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом Соболь заявила РБК.

«Я получила решение в виде отказа в удовлетворении своей жалобы в Мосгоризбиркоме. Понятно, что другого решения быть не могло», — сказала Соболь.

В ходе заседания член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут пояснил, что причиной отказа Соболь в регистрации является недостаточное количество достоверных подписей, сообщает «РИА Новости». Ранее у нее забраковали 712 подписей.

Также он отметил, что в документах о наличии имущества за рубежом Соболь допустила ошибки в оформлении. «Неправильное оформление является отдельным основанием для отказа в регистрации», — подчеркнул Реут.

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В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Соболь объявила голодовку, после того как Мосгоризбирком отказал ей в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму. Позднее комиссия отказала ей в апелляции по этому решению. Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
 

Теги: Мосгоризбирком, Любовь Соболь, регистрация, выборы, депутаты, новости РБК
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