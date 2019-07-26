Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь

Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе юристу Фонда борьбы с коррупцией Любви Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму. Об этом Соболь заявила РБК.

«Я получила решение в виде отказа в удовлетворении своей жалобы в Мосгоризбиркоме. Понятно, что другого решения быть не могло», — сказала Соболь.

В ходе заседания член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут пояснил, что причиной отказа Соболь в регистрации является недостаточное количество достоверных подписей, сообщает «РИА Новости». Ранее у нее забраковали 712 подписей.

Также он отметил, что в документах о наличии имущества за рубежом Соболь допустила ошибки в оформлении. «Неправильное оформление является отдельным основанием для отказа в регистрации», — подчеркнул Реут.