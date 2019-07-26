В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов». Об этом заявил член избирательной комиссии Дмитрий Реут, передает «РИА Новости».

«Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Ее не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли. А уж куда ее дальше отправила полиция, я не знаю», — сказал Реут.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, он направил обращение в Роспотребнадзор с требованием проверить слова Реута о том, что в здании избиркома завелись клопы. Он напомнил, что во время выборов в Мосгордуму избирком «принимает большое количество посетителей», в связи с чем распространение паразитов представляет существенную угрозу здоровью.

«В связи с изложенным выше прошу провести проверку наличия паразитов в здании Мосгоризбиркома по адресу 125009, г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр.8, а также медосмотр сотрудников, прежде всего охраны и члена комиссии Дмитрия Реута», — написал юрист.