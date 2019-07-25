Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома на диване

Юриста Фонда Борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, которая решила продолжить голодовку в здании Мосгоризбиркома, вынесли из здания на диване. Она требовала встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой после отказа избирательной комиссии зарегистрировать ее кандидатом на выборах в Мосгордуму.

После окончания работы Мосгоризбиркома Любовь Соболь отказалась покинуть здание и села на диван в коридоре. Охранники просили выйти ее на улицу, но юрист ФБК отказалась это сделать. В итоге, после споров, Соболь вынесли из здания на диване. Трансляцию происходящего Соболь вела в своем Periscop. Сначала диван не пролезал в рамку металлодетектора, однако охранники смогли его вынести. Диван охранники вернули в здание Мосгоризбиркома.