Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры в здании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,42 +0,19 EUR Бирж. 70,56 +0,12 Brent 63,83 +0,28% USD Нал. 64,13 62,73 EUR Нал. 71,37 69,82 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1121 -0,0019 BTC/USD Бирж. 9 794,70 -92,17 IMOEX 2 715,68 +0,54% RTSI 1 348,30 +0,10% DJIA 27 149,75 +0,03% Nasdaq 8 327,67 +1,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $46 (+9,81%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,48%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,95%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Twitter $46 (+9,81%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,48%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,95%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 13:15
«Тур де Франс» укрыла велогонщиков в тоннеле из-за града и угрозы оползня Спорт, 20:42 Следователи пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией Навального Общество, 20:39 Цель путешествия — не место, а новый способ посмотреть на вещи «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 20:30 Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля Общество, 20:30 Банк «Русь» попросит признать Utair банкротом Бизнес, 20:11 Украинца задержали за попытку вывоза в Россию деталей для вертолетов Ми-8 Политика, 20:06 Путин увеличил штрафы за полеты дронов над запретными зонами Общество, 20:04 Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры в здании Политика, 19:57 Трамп после введения «цифрового налога» обвинил Макрона в глупости Политика, 19:54 ФАС повторно отказала ГТЛК в покупке железнодорожного оператора Бизнес, 19:45 Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь Политика, 19:38 Депутат допустил причисление к значимым ресурсам мобильных операторов Технологии и медиа, 19:35 Агент футболиста «АЗ Алкмар» оценил переход клиента в «Спартак» Спорт, 19:34 Жителя Тольятти отправили в колонию за твит о взрыве в архангельском ФСБ Общество, 19:20
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры в здании

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь вместе с иностранными журналистами нарушила работу звуковой аппаратуры и энергоснабжение зала заседаний Мосгоризбиркома. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает «РИА Новости».

Накануне, 25 июля, после окончания работы Мосгоризбиркома Соболь отказалась покинуть здание и села на диван в коридоре, игнорируя просьбы охранников уйти. В итоге после споров юриста ФБК вынесли из здания на диване.

Политика
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь

Горбунов отметил, что Соболь находилась в здании вместе с журналистами иностранных СМИ до полуночи. «Находясь в зале, они нарушили электроснабжение, звукоснабжение. К сожалению, техники еще не смогли все это восстановить», — добавил глава Мосизбиркома.

Соболь в разговоре с РБК рассказала, что ее «насмешило» заявление Горбунова. Она уточнила, что в зале она сидела под камерами и в окружении журналистов российских СМИ: «Коммерсанта», «Дождя» и Русской службы Би-би-си.

По словам юриста ФБК, в Мосгоризбиркоме она ждала главу ЦИК Эллу Памфилову, чтобы обсудить, какие решения будут предприняты для урегулирования политического кризиса в Москве. «Все эти заявления про сломанную аппаратуру совершенно нелепы и связаны с тем, что я, видимо, вскрыла массовые фальсификации и теперь Горбунов пытается мне отомстит медийно», — заключила Соболь.

Политика
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Соболь баллотировалась в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу. В июле ей отказали в регистрации из-за превышения допустимого процента брака подписей избирателей.

Теги: Мосгоризбирком, Любовь Соболь, дебош, поломка, новости РБК
Материалы по теме
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Политика
Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома на диване и задержали
Общество
Соболь отпустили из отделения полиции и снова вызвали на допрос в СК
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter