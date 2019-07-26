Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры в здании

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь вместе с иностранными журналистами нарушила работу звуковой аппаратуры и энергоснабжение зала заседаний Мосгоризбиркома. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает «РИА Новости».

Накануне, 25 июля, после окончания работы Мосгоризбиркома Соболь отказалась покинуть здание и села на диван в коридоре, игнорируя просьбы охранников уйти. В итоге после споров юриста ФБК вынесли из здания на диване.

Горбунов отметил, что Соболь находилась в здании вместе с журналистами иностранных СМИ до полуночи. «Находясь в зале, они нарушили электроснабжение, звукоснабжение. К сожалению, техники еще не смогли все это восстановить», — добавил глава Мосизбиркома.

Соболь в разговоре с РБК рассказала, что ее «насмешило» заявление Горбунова. Она уточнила, что в зале она сидела под камерами и в окружении журналистов российских СМИ: «Коммерсанта», «Дождя» и Русской службы Би-би-си.