Жителя Тольятти отправили в колонию за твит о взрыве в архангельском ФСБ

Жителя Тольятти отправили в колонию за твит о взрыве в архангельском ФСБ

Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии общего режима за твит про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ . Об этом РБК сообщил адвокат Владимир Красиков.

«Сама ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма) предусматривает наказание от пяти до семи лет. Мы просили штраф или условное осуждение, но суд назначил один год лишения свободы», — заявил он.

По данным следствия, в октябре 2018 года Довыденков опубликовал твит с фотографиями последствий взрыва в архангельском управлении ФСБ, который устроил 17-летний юноша. В записи Довыденков похвалил подростка и выразил сожаления, что жертв среди сотрудников спецслужбы было немного, передает «Медиазона».

Издание также сообщает, что в январе 2018 года Комсомольский районный суд Тольятти оштрафовал Довыденкова на 1 тыс. руб. по ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) за публикацию в Twitter ролика, который был признан экстремистским.

Взрыв в здании архангельского ФСБ произошел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний студент местного техникума, который погиб во время взрыва. В результате трое сотрудников управления ФСБ получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).