Путин подписал закон о праве работника выбрать зарплатный банк

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк и о штрафе работодателя за нарушение этого права. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный закон предусматривает административную ответственность за «воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата».

Согласно законодательству, такое правонарушение влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В 2014 году Путин подписал закон об отмене «зарплатного рабства», согласно которому все работающие жители страны могут самостоятельно выбирать банк, на счет в котором им будет переводиться зарплата.