Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе на встрече со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постпредом США при Евросоюзе Гордоном Сондландом. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

В частности, речь шла о процессе разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской. Стороны выразили надежду, что режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым.

Контактная группа в Минске договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе, которое начало действовать в ночь на 22 июля. Ранее была заключена договоренность о разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе.

Ранее Зеленский утверждал, что готов выполнять минские соглашения. «Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я — мы не подписывали этот «Минск», но мы готовы идти по пунктам к выполнению всех минских договоренностей», — сказал он.