Братья Кличко подали в суд на канал «1+1»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир подают в суд на телеканал «1+1». Об этом он написал в Twitter.

«Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я и мой брат подали иск в суд на канал «1+1», который поливает нас грязью», — написал Кличко, добавив, что он не позволит очернить свою репутацию.

«Буду защищаться законными методами», — отметил он.

На пресс-конференции Кличко пояснил, что речь идет об информации «о якобы начатых производствах» против него, передает «Гордон». «Ни дня не проходит, чтобы один из наиболее рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра», — заявил политик.