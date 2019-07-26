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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Братья Кличко подали в суд на канал «1+1»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он и его брат Владимир подают в суд на телеканал «1+1». Об этом он написал в Twitter.

«Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я и мой брат подали иск в суд на канал «1+1», который поливает нас грязью», — написал Кличко, добавив, что он не позволит очернить свою репутацию.

«Буду защищаться законными методами», — отметил он.

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Кличко назвал раздутой чушью дело о махинациях против него

На пресс-конференции Кличко пояснил, что речь идет об информации «о якобы начатых производствах» против него, передает «Гордон». «Ни дня не проходит, чтобы один из наиболее рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра», — заявил политик.

23 июля «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники писала, что
Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о земельных махинациях. Позднее пресс-секретарь ГБР подтвердила вызов мэра Киева на допрос в качестве свидетеля. Сам Кличко заявил, что информация о его нарушениях является «абсолютно раздутой чушью», а действует он исключительно в правовом поле.

Офис Зеленского попросил кабинет министров освободить Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. Источники РБК приоритетным кандидатом на этот пост называют прошедшего на выборах в новый состав Рады гендиректора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

«1+1» — один из крупнейших частных каналов на Украине. Он принадлежит Игорю Коломойскому.

Теги: Виталий Кличко, Владимир Кличко
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