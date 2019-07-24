Кличко назвал раздутой чушью дело о махинациях против него

Кличко назвал раздутой чушью дело о махинациях против него

Мэр Киева Виталий Кличко назвал уголовное дело о земельных махинациях против него «раздутой чушью». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«По информации об уголовном производстве ГБР (Государственным бюро расследований. — РБК) о моих якобы каких-то нарушений. Абсолютно раздутая чушь! Это «дело» лопнет как мыльный пузырь», — написал Кличко. Киевский мэр добавил, что действует «исключительно в правовом поле».

По его словам, информацию о махинациях «вбросил» юрист, экс-глава администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. «А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро», — добавил Кличко.

Ранее «Страна.ua» со ссылкой на источники в киевской администрации сообщила, что Кличко был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). По данным издания, в 2014 году мэр Киева подписал договор о строительстве жилого дома без решения горсовета. Кроме того, по данным портала, ГБР подозревает Кличко в махинациях при подписании договора аренды земли с ООО «Техмонтажплюс».