СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях

Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку и должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники в киевской администрации.

Допрос политика должен пройти 26 июля. Издание связывает его с делом о земельных махинациях, расследование которого началось 17 июля. Заявления в ГБР и Национальное антикоррупционное бюро Украины были направлены в связи с тем, что в 2014 году Кличко подписал договор о строительстве и эксплуатации жилого дома без решения Киевского городского совета, сообщала 17 июля адвокат Марина Паринова. 18 июля ГБР занялось расследованием еще одного дела — о незаконных действиях Кличко при подписании договора аренды земли с ООО «Техмонтажплюс».

Бывший боксер Виталий Кличко возглавил администрацию Киева в июне 2014 года. До этого он возглавлял партию УДАР, однако в 2015 году она присоединилась к «Блоку Петра Порошенко». На досрочных парламентских выборах 21 июля 2019 года партия не стала выдвигать кандидатов по партийным спискам, ограничившись выдвижением лишь в мажоритарных избирательных округах. Как говорил сам Кличко, партия пыталась договориться о союзе с какой-либо другой политической силой, однако переговоры не увенчались успехом. «Я же, как и заявлял ранее, остаюсь работать в Киеве. У меня, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые я должен реализовать. И, да, я понимаю насколько ожесточенной будет борьба, в частности в столице. Уже развернута грязная кампания против меня, льется ложь и манипуляции», — писал он у себя в Facebook.