Совфед одобрил продление «дачной амнистии» до 2021 года

Совет Федерации одобрил принятый накануне Госдумой закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года. Трансляция заседания верхней палаты парламента опубликована на странице верхней палаты парламента в YouTube.

Как отмечалось в пояснительной записке, законопроект будет стимулировать вовлечение жилой недвижимости в гражданский оборот и «положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора».

Законопроект предлагает сделать бессрочной норму о возможности установления субъектами России предельных максимальных цен кадастровых работ (ее действие истекало 1 марта 2020 года). Образованием земельного участка, включая межевание, постановку на кадастровый учет и другие действия, будут заниматься органы власти.

Помимо этого, закон продлит срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, которые находятся в публичной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

До вступления закона в силу собственники смогут оформлять документы на жилье и садовые дома, а также жилые строения в прежнем упрощенном порядке. При наличии права на земельный участок понадобится технический план, подготовленный в соответствии с составленной владельцем декларацией об объекте.