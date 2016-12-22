Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума 22 февраля в третьем, окончательном чтении также приняла закон о дачной амнистии, 28 февраля закон одобрил Совет Федерации. Согласно закону, срок действия права на упрощенное оформление дачных участков продлен до 1 марта 2020 года.

Проект о продлении амнистии был внесен в феврале главой комитета Госдумы по государственному строительству Павлом Крашенинниковым.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что россияне смогут оформлять права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства «без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию».

Впервые «дачную амнистию» ввели в 2006 году, так как владельцы земельных участков не могли оформить права на свои жилые дома, дачи и сады при отсутствии необходимых документов или из-за того, что они не соответствовали требованиям законодательства. В 2009 и 2015 годах амнистия была продлена. В ходе «дачной амнистии» упрощенную регистрацию прошло более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.