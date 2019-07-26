Лукашенко заявил о нежелании рвать связь с Россией «ни за какие деньги»

Белоруссия никогда не станет разрывать отношения с Россией, которая является для Минска «братской страной». Об этом на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает информационное агентство БелТА.

«Мы никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», — сказал он. Лукашенко задался вопросом: «Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?»

При этом глава государства отметил, что Белоруссия также хочет выстроить добрые отношения со странами Западной Европы, а также США, понимая, какое значение имеют эти страны для Минска.

«Я хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения. <...> Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит», — заключил президент.