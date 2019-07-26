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Alphabet $1 385 (+12,83%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+8,96%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Лукашенко заявил о нежелании рвать связь с Россией «ни за какие деньги»

Белоруссия никогда не станет разрывать отношения с Россией, которая является для Минска «братской страной». Об этом на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, передает информационное агентство БелТА.

«Мы никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», — сказал он. Лукашенко задался вопросом: «Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо?»

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При этом глава государства отметил, что Белоруссия также хочет выстроить добрые отношения со странами Западной Европы, а также США, понимая, какое значение имеют эти страны для Минска.

«Я хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения. <...> Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит», — заключил президент.

Фотогалерея 
Поездка Путина и Лукашенко на остров Валаам. Фоторепортаж

17 июля во время поездки в Россию Лукашенко вместе с Путиным посетил Валаамский монастырь в Карелии. Вместе с белорусским лидером был его сын, Николай. В Кремле 17 июля назвали днем «неформального общения» Путина и Лукашенко.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, двусторонние отношения
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