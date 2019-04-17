Медведев объявил о закрытии мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье

Несколько проблемных мусорных полигонов, включая Кучинский, ликвидируют в скором времени. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время своего выступления в Госдуме с отчетом за 2018 год. Видеозапись опубликована на странице «России-24» в YouTube.

«В ближайших планах закрыть и рекультивировать такие свалки, как «Черная дыра», «Игумново», Кучинская свалка, «Красный бор», — объявил глава кабмина.

Медведев также напомнил, что за 2018 год ликвидировали 28 мусорных свалок, включая «Быково», «Электросталь», «Каширский» в Московской области.

Пресс-секретарь Минэкологии Подмосковья Ирина Лаврухина рассказала РБК, что после закрытия полигона ТКО «Кучино» в 2017 году завоз отходов был прекращен и началась рекультивация объекта. «Никаких дополнительных поручений пока не поступало», — добавила она.