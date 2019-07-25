Дочь убитой на детской площадке женщины поместили в больницу

Дочь убитой на детской площадке женщины поместили в больницу

Дочь убитой на детской площадке в подмосковном Раменском женщины находится в больнице. Об этом «РИА Новости» сообщила старший помощник руководителя главного регионального следственного управления СКР Ольга Врадий.

«Дочь под присмотром сестры потерпевшей в больнице», — сказала она.

Убийство произошло на улице Лесной. Неизвестный нанес 25-летней женщине не менее 20 ножевых ударов. Впоследствии полиция задержала подозреваемого. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным источника ТАСС, он является мужем убитой. При этом источник «РИА Новости» сообщил, что подозреваемый — ее бывший сожитель.