Оргкомитет ОГФ выступил в поддержку оппозиционеров после обысков

Оргкомитет Общероссийского гражданского форума (ОГФ) выступил в защиту гражданских и политических прав не допущенных на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, у которых ранее правоохранители провели обыски. Об этом говорится в заявлении ОГФ, поступившем в РБК.

«Оргкомитет <...> считает неприемлемым использование полномочий следственных органов для давления на кандидатов в депутаты, отстаивающих свои избирательные права и права людей, которые оставляли свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов», — подчеркнули в ОГФ.

Общественники назвали возбужденное Следственным комитетом уголовное дело по ст. 141 УК России против участвовавших в митинге у Мосгоризбиркома 14 июля как «попытку воспрепятствовать проведению свободных выборов и ограничить политическую конкуренцию».

Оргкомитет призвал правительство Москвы объявить запланированный на 27 июля митинг под эгидой мэрии, а главу МВД России Владимира Колокольцева обеспечить реализацию права москвичей на мирное собрание. Также общественники предложили Мосгордуме зарегистрировать кандидатов, которые представили в срок необходимое количество подписей.