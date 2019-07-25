Оргкомитет ОГФ выступил в поддержку оппозиционеров после обысков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,25 -0,05 EUR Бирж. 70,49 -0,01 Brent 63,65 -0,08% USD Нал. 63,76 62,16 EUR Нал. 71,17 69,60 USD ЦБ 63,16 +0,04 EUR ЦБ 70,29 -0,03 EUR/USD 1,1143 +0,0007 BTC/USD Бирж. 10 000,00 +225,08 IMOEX 2 701,02 +0,68% RTSI 1 346,91 +0,54% DJIA 27 108,65 -0,59% Nasdaq 8 246,14 -0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Norfolk Southern $237 (+26,27%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,41%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Anthem $371 (+27,07%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Norfolk Southern $237 (+26,27%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,41%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Anthem $371 (+27,07%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 63,16 (+0,04) Quote, 12:44
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 70,29 (-0,03) Quote, 12:44
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млн Спорт, 20:52 В московском метро произошел сбой на зеленой ветке Общество, 20:50 Трамп поздравил Зеленского с победой его партии на парламентских выборах Политика, 20:44 СБУ объяснила освобождение российских моряков Общество, 20:41 Оргкомитет ОГФ выступил в поддержку оппозиционеров после обысков Общество, 20:36 МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ Политика, 20:29 МИД потребовал от КНДР принять меры из-за задержания судна с 17 моряками Политика, 20:24 Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин Бизнес, 20:19 Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму Политика, 20:16 Порошенко заявил об утечках сведений из украинских уголовных дел в Россию Политика, 20:08 Моряки с задержанного на Украине танкера смогли выехать в Молдавию Общество, 19:47 В Подмосковье на детской площадке убили женщину Общество, 19:44 США ввели санкции против трех пасынков президента Венесуэлы Политика, 19:24 Трутнев заявил о нехватке конкуренции в Арктике Политика, 19:10
Общество ,  
0 
Оргкомитет ОГФ выступил в поддержку оппозиционеров после обысков

Оргкомитет Общероссийского гражданского форума (ОГФ) выступил в защиту гражданских и политических прав не допущенных на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, у которых ранее правоохранители провели обыски. Об этом говорится в заявлении ОГФ, поступившем в РБК.

«Оргкомитет <...> считает неприемлемым использование полномочий следственных органов для давления на кандидатов в депутаты, отстаивающих свои избирательные права и права людей, которые оставляли свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов», — подчеркнули в ОГФ.

Общественники назвали возбужденное Следственным комитетом уголовное дело по ст. 141 УК России против участвовавших в митинге у Мосгоризбиркома 14 июля как «попытку воспрепятствовать проведению свободных выборов и ограничить политическую конкуренцию».

Политика
Памфилова обратилась с просьбой к полиции после обысков у оппозиционеров

Оргкомитет призвал правительство Москвы объявить запланированный на 27 июля митинг под эгидой мэрии, а главу МВД России Владимира Колокольцева обеспечить реализацию права москвичей на мирное собрание. Также общественники предложили Мосгордуме зарегистрировать кандидатов, которые представили в срок необходимое количество подписей.

Часть кандидатов от оппозиции, включая юриста ФБК Любовь Соболь, экс-депутатов Госдумы Дмитрия и Геннадия Гудковых, члена СПЧ Андрея Бабушкина, получили отказ в регистрации кандидатами на выборы в Мосгордуму. Среди причин отказа были названы нарушения в ходе избирательных кампаний, включая брак в собранных подписях.

Общество
Соболь сообщила о вызове на допрос после обысков у независимых кандидатов

В Москве 20 июля состоялся согласованный митинг, участники которого призвали Мосгоризбирком отменить решение и пропустить кандидатов от оппозиции. Позднее СК завел дело по ст. 141 УК России (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). А 24 июля у некоторых незарегистрированных выдвиженцев прошли обыски.

Первый Общероссийский гражданский форум прошел в Москве 23 ноября 2013 года. Одним из инициаторов созыва форума выступил нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. С тех пор он проводится ежегодно.

Среди подписавших заявление Оргкомитета гендиректор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук, член совета Вольного исторического общества Борис Долгин и другие.

Теги: ОГФ, Оргкомитет, поддержка, оппозиция, обыски
Материалы по теме
Памфилова обратилась с просьбой к полиции после обысков у оппозиционеров
Политика
К не допущенным на выборы в Москве оппозиционерам пришли с обысками
Политика
СК вызвал на допрос двух не допущенных на выборы в Москве оппозиционеров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter