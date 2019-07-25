Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.

«Это вопрос не денег, а вопрос справедливости», — цитирует его агентство ТАСС.

По словам Володина, больше всех денег от России требуют те, кто инициировал лишение права голоса российской делегации и при этом платит самые маленькие взносы.

По мнению спикера Госдумы, нести материальную ответственность должны именно те, кто предлагал ввести ограничительные меры в отношении российской делегации. «Когда решения приняли и не думали о том, что страна, лишенная права голоса, не будет платить, это говорит о том, что это решение было политически ангажированным. Тогда пускай заплатят эти денежки те, кто подталкивал к принятию этого решения», — предложил Володин.

Российская делегация не приезжала в ПАСЕ с 2016 года. Причиной стало решение ассамблеи лишить депутатов от Москвы права голоса и возможности занимать места в руководящих органах ПАСЕ. 25 июня Парламентская ассамблея восстановила российскую делегацию в правах, после чего Москва внесла взнос за 2019 год — около €33 млн.