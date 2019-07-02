Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Россия внесла взнос в Совет Европы за 2019 год. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь генсека совета Дэниел Хольтген.
«Подтверждаю вам, что Россия внесла платеж за 2019 год», — сказал он.
В разговоре с агентством «РИА Новости» он уточнил, что в бюджет организации поступило около €33 млн.
«Факт выплаты Россией взноса соответствует тому, что ранее обещало сделать российское правительство, в частности глава МИДа Сергей Лавров. То есть он всегда заявлял, что, как только у России в полном объеме будут восстановлены все ее права [в ПАСЕ], взнос ею будет выплачен. И теперь российская сторона сделала то, что обещала», — пояснил Хольтген агентству ТАСС.