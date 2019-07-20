Посол заявил о подрыве доверия Киева к Берлину из-за решения ПАСЕ

Возвращение России в ПАСЕ было «фатальной ошибкой» и подорвало доверие Украины к Германии, заявил украинский посол в Берлине. Он также выразил сожаление из-за того, что решение поддержали восемь немецких депутатов

Здание МИД Украины (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы привело к подрыву доверия Киева к Берлину, заявил в интервью Welt украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Как отметил дипломат, по мнению украинцев, имела место «фатальная ошибка». «Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», — сказал он.

Мельник заявил, что решение «было ужасным», а также выразил сожаление в связи с тем, что за него проголосовали восемь немецких депутатов, в частности руководитель делегации Андреас Ник из Христианско-демократического союза (ХДС).

25 июня депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, которая позволила российской делегации вернуться к работе в ассамблее. Днем позже члены ассамблеи без поправок одобрили резолюцию, благодаря которой Россия смогла окончательно вернуться к работе. В рамках обсуждения документа они проголосовали против 19 поправок к нему, которые могли ограничить права российской делегации. Украинская делегация в знак протеста покинула зал заседаний. Глава МИД Украины Павел Климкин допустил, что после возвращения России, Москва и Европа начнут вести переговоры «за спиной» Киева.