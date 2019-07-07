Глава ПАСЕ отметила неизменность позиции ассамблеи по Крыму

Восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не является карт-бланшем, ассамблея рассчитывает на всестороннее сотрудничество. Об этом заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Трансляция пленарного заседания 28-й сессии ПА ОБСЕ велась в YouTube организации.

«Мы надеемся на сотрудничество с Россией по всем направлениям, я буду вас информировать в следующий раз о подвижках в нашей работе», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Президент ПАСЕ также отметила, что ассамблея не меняет свою позицию по территориальной принадлежности Крыма. Российская делегация не участвовала в сессии ПАСЕ из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, напомнила Паскье. «Мы продолжаем настаивать на принципе международного права, которому мы все привержены», — добавила она.

По словам Паскье, полномочия России в ПАСЕ были восстановлены в связи с угрозой возникновения «политического тупика». Она, в частности, обратилась к российским властям с требованиями об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также о сотрудничестве с голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в крушении MH17 Malaysia Airlines. В ПАСЕ рассчитывают на соблюдение прав человека как в России, так и на «территориях, где Россия проводит военные операции».

При этом отмечается, что ПАСЕ не устанавливает сроки для выполнения выдвинутых к России требований. «В начале 2020 года начинается следующая сессия. Очень важно в течение этих шести месяцев работать вместе. Но нет никакого дедлайна», — сказала Паскье.