В Минске назвали причину нападения на белорусского дипломата в Турции

Нападение на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре могло быть вызвано тем, что стрелявший был недоволен поведением детей Поганшева. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА со ссылкой на министра иностранных дел страны Владимира Макея. Ранее турецкие СМИ сообщали, что нападавший был соседом дипломата.

Политическую версию случившегося министр опроверг. «На наш взгляд, нет никакой политической подоплеки. Вероятно, сказалось недовольство поведением детей, которые играли во дворе. Возможно, на этой почве произошел всплеск эмоций», — сказал Макей.

Макей также отметил, что пули, которые попали в дипломата, не задели жизненно важные органы. По его словам, сегодня врачи должны приступить к выведению Поганшева из реанимационного состояния, передает агентство.

Ранее представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что раненый дипломат находится в тяжелом состоянии.