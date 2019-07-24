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United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
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МИД сообщил о тяжелом состоянии советника посла Белоруссии в Турции

Советник посла Белоруссии в Турции Александр Поганшев, в которого выстрел неизвестный, находится в тяжелом состоянии. Об этом «БЕЛТА» сообщил представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Советник посольства Беларуси при возвращении домой с работы получил огнестрельное ранение. В настоящий момент в тяжелом состоянии он находится в лечебном учреждении», — сказал Глаз.

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В Турции открыли стрельбу по советнику посла Белоруссии

Турецкое издание Hurriyet сообщило о нападении на советника посла вечером 24 июля. По данным издания, Поганшев находится в тяжелом состоянии в больнице. Как сообщали турецкие СМИ, нападавший был соседом советника дипломата, они враждовали и конфликт, отмечали издания, произошел по бытовой причине. Когда в Поганшева выстрелили он гулял со своим сыном рядом с посольством Белоруссии в Анкаре, передавали Haberturk и T24.

Как сообщал Глаз белорусскому изданию Tut.by, нападавший был бывшим военнослужащим и несколько раз выстрелил в дипломата. Глаз добавил, что он был психически неуравновешенным.

Теги: МИД Белоруссии, стрельба, Турция, Анкара
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