В Турции открыли стрельбу по советнику посла Белоруссии

Нападение произошло, когда дипломат возвращался домой вместе с ребенком. По данным МИД Белоруссии, стрельбу открыл психически неуравновешенный гражданин Турции. Местные СМИ пишут, что нападавший был соседом дипломата

Фото: Manuel Geisser / imago / Geisser / ТАСС

В Анкаре серьезно пострадал от вооруженного нападения советник посольства Белоруссии в Турции по административным вопросам Александр Поганшев, сообщает Hurriyet.

По данным издания, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу с пулевым ранением.

Нападавшим оказался отставной турецкий военный, он совершил самоубийство, пишет газета. По данным Haberturk и T24, злоумышленник был соседом дипломата, они враждовали. В Поганшева выстрелили, когда он гулял со своим 13-летним сыном рядом с белорусским посольством, сообщают оба издания.

«Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», — заявил ТАСС пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз. Ребенок дипломата не пострадал.

В декабре 2016 года в Анкаре убили посла России Андрея Карлова. В него трижды выстрелили, когда он произносил речь на фотовыставке в Центре современного искусства в турецкой столице. Нападавшим оказался бывший полицейский Мевлют Алтынташ, он был убит на месте происшествия. Власти Турции обвинили в причастности к убийству 28 человек, включая оппозиционного проповедника Футхуллаха Гюлена (его Анкара считает ответственным за попытку госпереворота в июле 2016 года).