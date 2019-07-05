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Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.

Средства нa эти цели были предусмотрены в бюджете нa 2019 год и нa плaновый период 2020 и 2021 годов, уточняется в документе. Мера принята с учетом уровня инфляции.

Индексация коснется в том числе сотрудников государственной противопожарной службы, таможни, учреждений уголовно-исполнительной системы, а также начальников органов фельдъегерской связи. 

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат развивать систему соцгарантий для военных. По его словам, будет улучшаться медобслуживание личного состава, появятся возможности для трудоустройства их родственников и улучшения жилищных условий.  

В июне стало известно, что Минфин России заложил на повышение военных пенсий в 2020–2022 годах 603 млрд руб. В 2020 году на эти цели предполагается направить 122,4 млрд руб., а в 2021 и 2022 годах — по 240,4 млрд руб.  

Теги: Дмитрий Медведев, индексация, военные
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