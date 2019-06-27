Путин пообещал развивать систему соцгарантий для силовиков

Государство продолжит развивать систему соцгарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

С 1 октября будет проведена общая индексация уровня денежного довольствия и военных пенсий, уточнил глава государства.

Путин добавил, что будет улучшаться медобслуживание личного состава, появятся новые возможности для трудоустройства их родственников. По его словам, с 2012 года жильем обеспечены порядка 645 тыс. силовиков.

Ранее стало известно, что Минфин России заложил на повышение военных пенсий в 2020 — 2022 годах 603 млрд руб. В следующем году на эти цели предполагается направить 122,4 млрд, а в 2021 и 2022 годах — по 240,4 млрд.