Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке после утечки в Telegram

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,30 +0,14 EUR Бирж. 70,50 +0,04 Brent 63,70 +0,95% USD Нал. 63,91 62,60 EUR Нал. 71,18 69,72 USD ЦБ 63,12 -0,01 EUR ЦБ 70,32 -0,31 EUR/USD 1,1136 -0,0018 BTC/USD Бирж. 10 059,00 +284,08 IMOEX 2 682,91 -0,67% RTSI 1 339,62 -0,44% DJIA 27 269,97 -0,29% Nasdaq 8 321,50 +0,85%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 63,12 (-0,01) Quote, 24 июл, 12:30
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 70,32 (-0,31) Quote, 24 июл, 12:30
Сбербанк и Mail.ru решили создать СП на ₽100 млрд Бизнес, 09:04 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 08:53 Нурмагомедов заявил о ненависти к спорту после смерти боксера Дадашева Спорт, 08:52 Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке после утечки в Telegram Политика, 08:45 Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште РБК и ОТП Банк, 08:23 Ласицкене первой из россиянок возглавила мировой рейтинг ИААФ Спорт, 08:16 Власти решили закрыть лагерь в Хабаровском крае с 25 июля Общество, 08:11 Минкультуры предложило упростить условия для открытия буфетов в театрах Бизнес, 08:00 ПредПосылки для скачка: что будет с доставкой интернет-покупок завтра Pro, 07:57 В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом Политика, 07:55 Футболист «Зенита» Нобоа отказался переходить в клуб Ротенберга Спорт, 07:38 Президента Туниса госпитализировали в третий раз за месяц Общество, 07:35 Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 07:10 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из «молдавской схемы» Общество, 07:00
Политика ,  
0 
Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке после утечки в Telegram

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что уходит в отставку 2 августа. Об этом сообщает CNN. По его словам, решение вступит в силу 2 августа, в 17:00. Временным и. о. губернатора станет министр юстиции Пуэрто-Рико Ванда Васкес. 

Ранее стало известно об утечки 889 страниц личной переписки губернатора Пуэрто-Рико в Telegram. В сообщениях Росселло пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения в отношении бывшего спикера городского совета Нью-Йорка Мелиссе Виверито и поп-певца Рики Мартина.    

Обнародование информации привело к демонстрациям жителей Пуэрто-Рико с требованием отставки губернатора. По данным CNN, часть команды Росселло находится под следствием из-за случаев злоупотребления власти и коррупции.  

Рикардо Росселло, избранный в 2017 году, является первым губернатором, ушедшим в отставку в современной истории Пуэрто-Рико.

Теги: Пуэрто-Рико, досрочная отставка
Материалы по теме
Глава британского Минфина Хаммонд объявил об отставке
Политика
Совет Федерации отправил заместителя Чайки в отставку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter