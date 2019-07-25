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НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Общество ,  
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МЧС нашло нарушения пожарной безопасности в десяти детских лагерях Якутии

Проверка соблюдения пожарной безопасности обнаружила нарушения в десяти детских лагерях Верхневилюйского и Томпонского районов Якутии. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Главными нарушениями специалисты ведомства назвали неисправность противопожарных систем, неудовлетворительное состояние путей эвакуации и нехватку средств тушения.  

На особом контроле находится 18 объектов детского отдыха, расположенные вблизи лесных массивов, в 12 районах республики и Якутске. Всего управлением МЧС взяты на учет 661 детских лагерей. 

Общество
Власти решили закрыть лагерь в Хабаровском крае с 25 июля

Проверки детских лагерей проводятся в регионах России после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. В четверг, 25 июля, стало известно о его закрытии.    

Пожар в детском лагере Хабаровского края вспыхнул в ночь на 23 июля. На его территории находилось 26 палаток, в которых отдыхали 189 детей. Четыре ребенка погибли, еще восемь человек, включая четверых детей, получили травмы.   

Теги: МЧС Якутии, детский лагерь, пожарная безопасность
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