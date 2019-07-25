МЧС нашло нарушения пожарной безопасности в десяти детских лагерях Якутии

Проверка соблюдения пожарной безопасности обнаружила нарушения в десяти детских лагерях Верхневилюйского и Томпонского районов Якутии. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Главными нарушениями специалисты ведомства назвали неисправность противопожарных систем, неудовлетворительное состояние путей эвакуации и нехватку средств тушения.

На особом контроле находится 18 объектов детского отдыха, расположенные вблизи лесных массивов, в 12 районах республики и Якутске. Всего управлением МЧС взяты на учет 661 детских лагерей.

Проверки детских лагерей проводятся в регионах России после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. В четверг, 25 июля, стало известно о его закрытии.