Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова

Азовский суд Омской области запретил использование взлетно-посадочной площадки (ВПП) частного аэропорта Поповка имени музыканта Егора Летова. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура проверила аэродром по коллективному обращению жителей села Поповка. По данным ведомства, владелец аэродрома использовал в качестве ВПП землю сельскохозяйственного назначения. За эксплуатацию участка не по назначению он был оштрафован на 30 тыс. руб.

Владельцем аэродрома в Поповке является предприниматель Александр Анисимов. В ноябре 2018 года он заявил, что присвоит своему аэропорту имя лидера рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова. На конкурсе «Великие имена России» имя музыканта было одним из вариантов названия для аэропорта в Омске. Однако в итоге в мае 2019 года аэропорт получил имя советского генерала Дмитрия Карбышева.

Рок-музыкант Егор Летов родился в Омске в 1964 году, его называли одной из главных фигур «сибирского андерграунда». Он умер в 2008 году в возрасте 43 лет от остановки сердца.