Мединский назвал слушателей «Гражданской обороны» маргиналами

Люди, слушающие песни группы «Гражданская оборона» — «узкая маргинальная аудитория», заявил министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщает телеканал РЕН.

«Вы знаете, что некоторые довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например, представляющие поклонников группы «Гражданская оборона», исключительно активны», — сказал Мединский, комментируя предложение группы граждан назвать аэропорт Омска в честь солиста группы Егора Летова в рамках всероссийского конкурса

12 ноября, комментируя то, что омский аэропорт не будет носить имя Летова, несмотря на общественную компанию по включению его во всероссийский конкурс, Мединский заявил, что музыкант еще жив, а в таком случае увековечивать имена не принято.

В тот же день глава Общественной палаты России Валерий Фадеев исключил присвоение аэропорту Омска имени лидера группы «Гражданская оборона», так как его не оказалось в лидерах общественного голосования. По его словам, в тройку, по данным проведенного телефонного опроса, вошли первую тройку генерал Дмитрий Карбышев, уроженец Омска, замученный в концлагере Маутхаузен в 1945 году, советский авиаконструктор Андрей Туполев и актер, народный артист СССР Михаил Ульянов (родился в селе на территории нынешней Омской области). Впечатление о том, что Летов лидировал в конкурсе, Фадеев назвал ошибочным и связал с активностью его поклонников в интернете. Финальное голосование должно пройти с 12 по 30 ноября.

Советский и российский рок-музыкант Егор Летов (настоящее имя Игорь Летов) родился в Омске в 1964 году. Он стал одной из главных фигур «сибирского андерграунда» и российского панк-рока. Скончался он также в Омске в 2008 году в возрасте 43 лет от остановки сердца.



