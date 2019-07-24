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United Technologies $165 (+21,89%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Путин впервые прокомментировал пожар в детском лагере в Хабаровском крае

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, в котором погибли четверо детей и пострадали по меньшей мере восемь, передает «РИА Новости».

Президент заявил, что ждет доклада от Следственного комитета о результатах проверки, и заверил, что медики сделают все необходимое, чтобы пострадавшие дети выздоровели. «Следственный комитет доложит мне в ближайшее время по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия», — сказал он.

Он также добавил, что первые лица регионов «не должны уклоняться от ответственности» при возникновении ЧП.

Во вторник, 23 июля, губернатора региона Сергея Фургала критиковал глава правительства Дмитрий Медведев. «Смотрю, губернатор Хабаровского края [Сергей] Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?» — сказал премьер.

Пожар в лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Тогда в лагере находились 189 детей, они жили в 26 палатках. В результате погибли четверо детей: трое скончались в больнице.

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Теги: Владимир Путин, Хабаровский край
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