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United Technologies $165 (+22,91%) прогноз CFRA к 23.04.20
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СМИ назвали первую задачу Джонсона на посту премьер-министра

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в качестве первой задачи на этом посту должен будет принять решение о действиях государства в случае ядерной войны. Об этом сообщает Express.

Как отмечает газета, в соответствии с процедурой, премьер напишет одинаковые письма четырем командирам атомных подводных лодок, в которых будут содержаться инструкции на тот случай, если британское правительство будет уничтожено в результате ядерного удара. Джонсон должен выбрать один из четырех возможных вариантов (ответный удар; бездействие; перевод подлодки под командование союзника, желательно США или Австралии; самостоятельное принятие решения командиром) и указать в письме.

Послания под названием «Письма последней надежды» будут храниться в сейфах на каждой из четырех субмарин на протяжении всего срока премьерства Джонсона. Предполагается, что их откроют только в случае ядерной войны. При смене власти послания предыдущего премьера уничтожаются нераспечатанными.

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Теги: Борис Джонсон, Великобритания, ядерная война
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