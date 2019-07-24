СМИ назвали первую задачу Джонсона на посту премьер-министра

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в качестве первой задачи на этом посту должен будет принять решение о действиях государства в случае ядерной войны. Об этом сообщает Express.

Как отмечает газета, в соответствии с процедурой, премьер напишет одинаковые письма четырем командирам атомных подводных лодок, в которых будут содержаться инструкции на тот случай, если британское правительство будет уничтожено в результате ядерного удара. Джонсон должен выбрать один из четырех возможных вариантов (ответный удар; бездействие; перевод подлодки под командование союзника, желательно США или Австралии; самостоятельное принятие решения командиром) и указать в письме.

Послания под названием «Письма последней надежды» будут храниться в сейфах на каждой из четырех субмарин на протяжении всего срока премьерства Джонсона. Предполагается, что их откроют только в случае ядерной войны. При смене власти послания предыдущего премьера уничтожаются нераспечатанными.

Борис Джонсон официально вступил в должность премьера Великобритании 24 июля, сменив на этом посту Терезу Мэй. Он уже назначил глав ключевых ведомств: министров финансов, внутренних дел, иностранных дел и обороны.