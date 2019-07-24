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United Technologies $165 (+22,68%) прогноз CFRA к 23.04.20
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МВД назвало численность митинга оппозиции в Петербурге

В Санкт-Петербурге на площади Ленина прошел согласованный митинг оппозиции против нарушений на выборах. В полиции число собравшихся оценили в 2,2 тыс. человек.

Как сообщил РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко, «в митинге, который проходит сегодня в Петербурге на площади Ленина, принимает участие 2,2 тыс. человек».

Оценки организаторов выше. Как сообщил РБК один из организаторов митинга Красимир Врански, «участвует порядка 4000 человек». Полина Костылева из «Наблюдателей Петербурга» говорит, что «на митинге собралось около 3000 человек. «Полиции много, но она не вмешивается. Задержаний нет», — отметила она. «Митинг проходит без нарушений общественного порядка», — сообщил РБК начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

В Петербурге в сентябре, в единый день голосования, должны пройти выборы муниципальных депутатов и губернатора города.

Как пишет «Фонтанка», организаторами митинга, помимо не допущенных на муниципальные выборы кандидатов, стал ряд общественных организаций — «Объединенные демократы», «Красивый Петербург», «Весна» и другие. В числе требований — перенос выборов, регистрация всех кандидатов в муниципальные депутаты и отмена муниципального фильтра.

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В Москве 20 июля на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг. Его участники требовали допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов — Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и других, которым ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации. После отказа Мосгоризбиркома регистрировать кандидатов оппозиция заявила о планах провести несогласованную акцию протеста 27 июля.

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Теги: митинг, оппозиция, Санкт-Петербург, протесты, новости РБК
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