Путин поздравил Джонсона со вступлением в должность премьера Британии

Путин поздравил Джонсона со вступлением в должность премьера Британии

Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах», — приводится в сообщении выдержка из поздравительной телеграммы. Путин также пожелал Джонсону успехов.

Ранее с победой на выборах лидера Консервативной партии Джонсона поздравил американский президент Дональд Трамп.

Джонсон стал новым главой британского правительства днем 24 июля, сменив на этом посту Терезу Мэй. В Букингемском дворце он встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, чтобы получить от нее просьбу сформировать новое правительство.