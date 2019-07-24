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United Technologies $165 (+21,73%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,74%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Путин поздравил Джонсона со вступлением в должность премьера Британии

Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах», — приводится в сообщении выдержка из поздравительной телеграммы. Путин также пожелал Джонсону успехов.

Ранее с победой на выборах лидера Консервативной партии Джонсона поздравил американский президент Дональд Трамп.

Джонсон стал новым главой британского правительства днем 24 июля, сменив на этом посту Терезу Мэй. В Букингемском дворце он встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, чтобы получить от нее просьбу сформировать новое правительство.

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Эксцентричный евроскептик: 9 фактов о Борисе Джонсоне

В своей первой речи после вступления в должность Джонсон пообещал «без всяких если» вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября. Ранее он говорил, что выступает за проведение Brexit без предварительных договоренностей с ЕС

Теги: Борис Джонсон, Владимир Путин, поздравление
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