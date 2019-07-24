Рябков заявил о невыполнении Вашингтоном обязательств по СНВ

США не выполнили обязательств по «потолку» развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом на заседании международного комитета Совфеда заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Установленный уровень считается американцами достигнутым, но это произошло только благодаря осуществленному ими переоборудованию, факт проведения которого мы не подтверждаем», — сказал он.

По словам замглавы МИДа, Вашингтон этими действиями «подрывает жизнеспособность ДСНВ» и создает прецедент односторонней трактовки обязательств по соглашению. Он пообещал, что Москва будет добиваться от американской стороны полного выполнения положений договора и заявил о важности продлить соглашение.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Москвой и Вашингтоном был заключен в 2010 году, он вступил в силу через год. Соглашение подразумевает, что страны должны сократить ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц.