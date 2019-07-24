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Coca-Cola $56 (+2,96%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Рябков заявил о невыполнении Вашингтоном обязательств по СНВ

США не выполнили обязательств по «потолку» развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом на заседании международного комитета Совфеда заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Установленный уровень считается американцами достигнутым, но это произошло только благодаря осуществленному ими переоборудованию, факт проведения которого мы не подтверждаем», — сказал он.

По словам замглавы МИДа, Вашингтон этими действиями «подрывает жизнеспособность ДСНВ» и создает прецедент односторонней трактовки обязательств по соглашению. Он пообещал, что Москва будет добиваться от американской стороны полного выполнения положений договора и заявил о важности продлить соглашение.

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Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Москвой и Вашингтоном был заключен в 2010 году, он вступил в силу через год. Соглашение подразумевает, что страны должны сократить ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц.

Действие договора истекает в 2021 году. В июне несколько членов конгресса США предложили американскому президенту Дональду Трампу продлить соглашение (ранее он говорил, что решение об этом будет принято в 2020 году).

В Кремле ранее заявляли о готовности продлить договор об СНВ, но отмечали, что стороны пока не проводили серьезных переговоров на эту тему. Как заявил российский президент Владимир Путин, Москва не будет продлевать соглашение, если этого не захотят другие стороны.

Теги: Сергей Рябков, СНВ
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