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Coca-Cola $56 (+2,66%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Глава британского Минфина Хаммонд объявил об отставке

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд передал премьер-министру Терезе Мэй прошение об отставке. Об этом он объявил в своем Twitter.

«Было честью работать у нее министром финансов в течение трех лет», — написал он.

Хаммонд прикрепил к своей публикации адресованное Мэй письмо. «Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом», — говорится в послании.

В обращении Хаммонда также говорится, что он оставил новому правительству «выбор» относительно того, должно ли оно увеличить государственные расходы, сократить налоги, увеличить инвестиции или ускорить сокращение долга. «После десятилетия, когда последствия рецессии 2008–2009 годов означали, что у нас не было выбора, это роскошь, которую наши преемники должны использовать с умом», — добавил он.

Хаммонд анонсировал свою отставку 21 июля. Он предупредил, что покинет пост в случае назначения премьером Великобритании Бориса Джонсона. Глава Минфина не согласен с позицией Джонсона по Brexit, который выступает за его проведение без соглашения с ЕС.

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Как ожидается, свои должности также оставят глава Минюста Дэвид Гок и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.
 

Теги: Филип Хаммонд, отставка, Борис Джонсон, Великобритания
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