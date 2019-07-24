Глава британского Минфина Хаммонд объявил об отставке

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд передал премьер-министру Терезе Мэй прошение об отставке. Об этом он объявил в своем Twitter.

«Было честью работать у нее министром финансов в течение трех лет», — написал он.

Хаммонд прикрепил к своей публикации адресованное Мэй письмо. «Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом», — говорится в послании.

В обращении Хаммонда также говорится, что он оставил новому правительству «выбор» относительно того, должно ли оно увеличить государственные расходы, сократить налоги, увеличить инвестиции или ускорить сокращение долга. «После десятилетия, когда последствия рецессии 2008–2009 годов означали, что у нас не было выбора, это роскошь, которую наши преемники должны использовать с умом», — добавил он.