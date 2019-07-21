Глава британского Минфина анонсировал отставку в случае победы Джонсона

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил BBC, что уйдет в отставку в случае победы Бориса Джонсона на выборах премьер-министра.

Хаммонд пояснил, что дождется итогов голосования консерваторов, которые будут объявлены во вторник, 23 июля, чтобы быть точно уверенным в своем решении. Он намерен покинуть свой пост до ухода с должности премьера Терезы Мэй — ее отставка запланирована на 24 июля. Министр отметил, что возможность проведения Brexit без соглашения с ЕС (за такое решение выступает Джонсон) — «точно не то, на что он когда-либо мог подписаться».

Из-за позиции Джонсона по Brexit, который считается главным претендентом на пост премьер-министра после ухода Мэй, свою отставку также анонсировал министр юстиции Великобритании Дэвид Гок. Кроме того, по данным The Times, из правительства готов уйти министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.