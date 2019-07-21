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Глава британского Минфина анонсировал отставку в случае победы Джонсона

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил BBC, что уйдет в отставку в случае победы Бориса Джонсона на выборах премьер-министра.

Хаммонд пояснил, что дождется итогов голосования консерваторов, которые будут объявлены во вторник, 23 июля, чтобы быть точно уверенным в своем решении. Он намерен покинуть свой пост до ухода с должности премьера Терезы Мэй — ее отставка запланирована на 24 июля. Министр отметил, что возможность проведения Brexit без соглашения с ЕС (за такое решение выступает Джонсон) — «точно не то, на что он когда-либо мог подписаться».

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Из-за позиции Джонсона по Brexit, который считается главным претендентом на пост премьер-министра после ухода Мэй, свою отставку также анонсировал министр юстиции Великобритании Дэвид Гок. Кроме того, по данным The Times, из правительства готов уйти министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Теги: министр финансов, Британия, отставка
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