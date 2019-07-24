Украинские следователи опровергли вызов Порошенко на новый допрос

Петр Порошенко явился в Государственное бюро расследований Украины, однако это не визит на новый допрос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В пресс-службе отметили, что им пока неизвестна причина визита экс-президента. «Порошенко пришел не на допрос, он просто пришел в ГБР. Сейчас выясняем причину визита», — сказали в пресс-службе.

Допрос бывшего президента Украины должен состояться завтра, 25 июля. Вызов ему направили 22 июля. К следователям он должен явиться в статусе свидетеля.

На Украине после ухода Порошенко с поста президента он и его команда стали фигурантами одиннадцати уголовных расследований. Дела были заведены по заявлениям экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова. Следователи выясняют причастность Порошенко к возможным злоупотреблениям и превышении служебных полномочий. 17 июля на допрос экс-президент Украины не явился.