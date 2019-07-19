На Украине пришли с обысками в инвестгруппу партнеров Порошенко

На Украине пришли с обысками в инвестгруппу партнеров Порошенко

Инвестгруппа ICU заявила о политическом давлении из-за обысков, которые провело Национальное антикоррупционное бюро Украины. Управляющий партнер компании — экс-советник Порошенко по финансовым вопросам

Фото: Zuma / ТАСС

В офисах группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) прошли обыски, организованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Сообщение об этом размещено на сайте компании.

«В настоящее время в офисе ICU проходит обыск», — говорится в сообщении.

В компании указали, что обыск связан с уголовным делом 2017 года в отношении сотрудников Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по которому ICU ранее уже «полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации».

В связи с эти происходящее в ICU компания считает попыткой оказать на ее работу давление с явным политическим подтекстом. «Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU», — говорится в сообщении инвестгруппы.