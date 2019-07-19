На Украине пришли с обысками в инвестгруппу партнеров Порошенко

В офисах группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) прошли обыски, организованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Сообщение об этом размещено на сайте компании.
«В настоящее время в офисе ICU проходит обыск», — говорится в сообщении.
В компании указали, что обыск связан с уголовным делом 2017 года в отношении сотрудников Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по которому ICU ранее уже «полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации».
В связи с эти происходящее в ICU компания считает попыткой оказать на ее работу давление с явным политическим подтекстом. «Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU», — говорится в сообщении инвестгруппы.
Управляющие партнеры ICU — Константин Стеценко и Макар Пасенюк, которого СМИ называют финансовым партнером экс-президента Украины Петра Порошенко, пишет УНИАН. Пасенюк также был советником Порошенко по финансовым вопросам во время его президентства.