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Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Рубена Киракосяна.

«Следователи объявили в международный и федеральный розыск моего подзащитного», — заявил он.

Адвокат отметил, что Айрапетяну заочно предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.

Материал дополняется

Теги: Убийство, международный розыск, подозреваемый
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