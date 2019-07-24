Директор «Ленкома» сообщил об улучшении состояния Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова чувствует себя хорошо, в ближайшие дни ее выпишут из больницы, заявил РБК директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Вчера с ней разговаривал по телефону, буквально на днях ее выпишут. Чувствует себя очень хорошо. Улыбается, очень веселая и здоровенькая уже, все хорошо. Никаких переломов, трещин, ничего не было. Никаких реанимаций, о которых замечательная наша пресса пишет, не подтвердив факты. Ничего этого не было», — сообщил он.

22 июля в справочной НИИ им. Склифосовского сообщили, что Чурикова находится в тяжелом состоянии в отделении острых эндотоксикозов.

Чурикова была госпитализирована 18 июля после падения на сцене во время спектакля в театре «Русская песня» в Москве. Сообщалось, что Чурикова находилась в тяжелом состоянии в хирургической реанимации НИИ им. Склифосовского. 20 июля Варшавер рассказал, что у актрисы нет трещин и переломов, только ушибы.