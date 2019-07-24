Экс-лидер Киргизии заявил о вылете в Москву с российской авиабазы «Кант»

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетит в Москву с российской авиабазы в киргизском городе Кант. Об этом пишет 24.kg.

Атамбаев объяснил, что летит не из аэропорта Манас, так как считает, что его там задержат. По его словам, в Россию он отправится на частном самолете. «Даст бог, вернусь завтра в 19:00. Приземлюсь в Канте, вылетаю не на военном самолете», — добавил экс-лидер. Он также заявил, что опасается провокаций со стороны властей.

Ранее Атамбаев сообщил, что намерен вылететь в Москву. С кем именно он планирует встретиться, бывший президент Киргизии при этом не уточнил.

В конце июня парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, руководившего страной с 2011 по 2017 год. Генпрокуратура подозревает его в незаконном обогащении, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.