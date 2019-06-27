В Кремле назвали снятие неприкосновенности с Атамбаева делом Киргизии

Снятие неприкосновенности с бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева — внутреннее дело страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Москва «не имеет ни малейшего намерения вмешиваться». «Судить было бы неверно, у каждой страны в данном случае своя практика», — добавил он.

Ранее парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, руководившего страной с 2011 по 2017 год. За это проголосовали 103 из 110 депутатов.

Генпрокуратура подозревает Атамбаева в незаконном обогащении, освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Сам экс-лидер опровергает все обвинения. «Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях», — сказал он.