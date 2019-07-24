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Starbucks $95 (+6,06%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
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Китай выступил за полное уничтожение ядерного оружия

Китай придерживается политики, предусматривающей недопущение применения ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах. Об этом говорится в «Белой книге по нацобороне Китая в новую эпоху», передает Xinhua.

Пекин выступает против применения или угроз применения ядерного оружия в отношении государств, не обладающих им, следует из документа.

Кроме того, Китай выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия. Уточняется, что КНР не участвует в гонке вооружений с какой-либо любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения безопасности.

При этом США стремятся к абсолютному военному превосходству, а Россия проводит военные реформы «нового облика», отмечается в Белой книге.

Китай по-прежнему решительно выступает против продажи США оружия Тайваню. Решение тайваньской проблемы и осуществление полного воссоединения страны являются фундаментальными интересами китайской нации. Китай придерживается принципа «мирного воссоединения», решительно выступая против любого иностранного вмешательства, следует из документа.

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В начале июля Госдепартамент одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого вооружения на сумму порядка $2,2 млрд. По мнению Вашингтона, продажа оружия не повлияет на военный баланс в регионе. Пекин, в свою очередь, потребовал отменить продажу оружия Тайваню во «избежание ущерба китайско-американским отношениям».

Ранее в июле делегации России и США обсудили в Женеве возможность включения Китая в систему контроля над ядерным вооружением.

Теги: Китай, ядерное оружие
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