США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием

США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием

Делегации России и США обсудили в Женеве возможность включения Китая в систему контроля над ядерным вооружением. Об этом сообщает Госдепартамент США по итогам переговоров по стратегической стабильности.

«Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.

На переговорах Вашингтон также заявил Москве о важности соблюдения обязательств по контролю над вооружениями. Помимо этого, делегация США выразила обеспокоенность из-за разработки и развертывания в России нестратегического ядерного оружия и «отсутствия прозрачности» в отношении существующих обязательств, говорится в сообщении.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИДа Сергей Рябков, американскую — заместитель госсекретаря Джон Салливан.